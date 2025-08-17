Prefeitura de Cuiabá atualiza cadastro de famílias do Contorno Leste A Prefeitura de Cuiabá iniciou neste sábado (16) a atualização do cadastro socioeconômico das famílias que vivem na região conhecida...

A Prefeitura de Cuiabá iniciou neste sábado (16) a atualização do cadastro socioeconômico das famílias que vivem na região conhecida como Contorno Leste. A ação mobilizou 70 servidores das secretarias municipais de Assistência Social, Direitos Humanos e Inclusão, e de Habitação e Regularização Fundiária. A Polícia Militar acompanhou os trabalhos. O levantamento servirá de base para a inclusão dos moradores em projetos da prefeitura, programas sociais e outros benefícios.

