Prefeitura de Cuiabá certifica 60 mulheres do Mercado do Porto e Shopping Orla Mais de 60 mulheres permissionárias do Mercado do Porto e do Shopping Orla receberam, na manhã desta segunda-feira (7), os certificados... Momento MT|Do R7 07/07/2025 - 18h58 (Atualizado em 07/07/2025 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mais de 60 mulheres permissionárias do Mercado do Porto e do Shopping Orla receberam, na manhã desta segunda-feira (7), os certificados de conclusão do curso de capacitação promovido pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Instituto Inca (Inclusão, Cidadania e Ação). Durante cinco semanas, as empreendedoras participaram de uma jornada de aprendizado que incluiu palestras e atividades práticas sobre gestão financeira, embelezamento de produtos, montagem de vitrines e, especialmente, o uso de redes sociais para alavancar os negócios. A capacitação também contou com acompanhamento direto nas bancas, permitindo que as empreendedoras aplicassem os conhecimentos de forma imediata. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre essa importante iniciativa! Leia Mais em Momento MT: Prefeitura de Cuiabá fez limpeza em 36 unidades esportivas em seis meses

CDH analisa regulação de atividades econômicas em terras indígenas

Transferência de embriões eleva produtividade e renda de pequenos produtores de leite em MT