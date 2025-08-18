Prefeitura de Cuiabá conta com 207 estagiários que fortalecem todas as áreas da gestão pública A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho (Smat), celebra nesta data de 18 de agosto, o Dia...

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho (Smat), celebra nesta data de 18 de agosto, o Dia do Estagiário. Atualmente, a gestão municipal conta com 207 estudantes distribuídos em 17 secretarias, desempenhando papéis essenciais no apoio às atividades administrativas, na organização de documentos, na colaboração em projetos e na proposição de soluções criativas para os desafios do dia a dia.

Saiba mais sobre como esses estagiários estão contribuindo para a gestão pública

