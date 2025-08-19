Prefeitura de Cuiabá convoca 30 aprovados em processo seletivo da Educação A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), publicou nesta terça-feira (19) a 50ª convocação de candidatos...

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), publicou nesta terça-feira (19) a 50ª convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 12/2024/GS/SME, destinado à contratação temporária e formação de cadastro reserva para atuação em unidades educacionais da rede pública municipal no ano letivo de 2025.

