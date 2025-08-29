Prefeitura de Cuiabá convoca 52 candidatos aprovados em processo seletivo para atuação na rede municipal de educação
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, publica nesta sexta-feira (29), a 53ª convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 12/2024/GS/SME, destinado à contratação temporária e formação de cadastro de reserva. O edital foi divulgado na Gazeta Municipal nº 937, de 27 de agosto de 2024, e contempla profissionais que irão atuar nas unidades educacionais da rede pública municipal no ano letivo de 2025.
