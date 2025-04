Prefeitura de Cuiabá convoca 56 candidatos aprovados na Educação A Prefeitura de Cuiabá publicou, nesta quinta-feira (24), a 24ª convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado... Momento MT|Do R7 24/04/2025 - 19h40 (Atualizado em 24/04/2025 - 19h40 ) twitter

A Prefeitura de Cuiabá publicou, nesta quinta-feira (24), a 24ª convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para Contratos Temporários de Prestação de Serviços por Tempo Determinado e Formação de Cadastro de Reserva (Edital nº 12/2024/GS/SME), divulgado originalmente na Gazeta Municipal nº 937, de 27 de agosto de 2024.

