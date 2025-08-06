Prefeitura de Cuiabá convoca 60 aprovados para atuação em unidades educacionais da rede municipal A Prefeitura de Cuiabá publicou nesta quarta-feira (6), por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), os editais da 46ª convocação...

A Prefeitura de Cuiabá publicou nesta quarta-feira (6), por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), os editais da 46ª convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 12/2024/GS/SME, destinado à contratação temporária e formação de cadastro reserva para atuação nas unidades educacionais da rede pública municipal no ano letivo de 2025.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: