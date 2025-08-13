Prefeitura de Cuiabá convoca 79 candidatos aprovados para Educação
A Prefeitura de Cuiabá publicou, nesta quarta-feira (13), a 48ª convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado...
A Prefeitura de Cuiabá publicou, nesta quarta-feira (13), a 48ª convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para Contratos Temporários de Prestação de Serviços por Tempo Determinado e Formação de Cadastro de Reserva Nº 12/2024/GS/SME, destinado à atuação em unidades educacionais da rede municipal no ano letivo de 2025. Saiba mais sobre essa convocação e as orientações para os candidatos no site do nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
A Prefeitura de Cuiabá publicou, nesta quarta-feira (13), a 48ª convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para Contratos Temporários de Prestação de Serviços por Tempo Determinado e Formação de Cadastro de Reserva Nº 12/2024/GS/SME, destinado à atuação em unidades educacionais da rede municipal no ano letivo de 2025.
Saiba mais sobre essa convocação e as orientações para os candidatos no site do nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: