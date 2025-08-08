Prefeitura de Cuiabá convoca 80 aprovados em processo seletivo para educação A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), divulgou nesta sexta-feira (8) a 47ª convocação de candidatos...

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), divulgou nesta sexta-feira (8) a 47ª convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 12/2024/GS/SME, destinado à contratação temporária e formação de cadastro de reserva. Ao todo, 80 profissionais foram chamados para atuar em diferentes funções e regionais da capital, no ano letivo de 2025.

