Prefeitura de Cuiabá convoca 96 candidatos aprovados no Processo Seletivo para Educação
Momento MT|Do R7
20/02/2025 - 20h26 (Atualizado em 20/02/2025 - 20h26 )

A Prefeitura de Cuiabá publica, nesta quinta-feira (20), os editais de convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para Contratos Temporários de Prestação de Serviços por Tempo Determinado e Formação de Cadastro de Reserva (Edital Nº 12/2024/GS/SME). O certame, publicado na Gazeta Municipal Nº 937, de 27 de agosto de 2024, tem como objetivo a contratação de profissionais para atuarem nas unidades educacionais da rede municipal no ano letivo de 2025. Saiba mais sobre essa convocação e os detalhes do processo seletivo no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF combate garimpo ilegal em Pontes e Lacerda/MT

