Prefeitura de Cuiabá convoca candidatos aprovados para diversos cargos na Educação A Prefeitura de Cuiabá publica nesta segunda-feira (27/01), editais de convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado... Momento MT|Do R7 27/01/2025 - 21h26 (Atualizado em 27/01/2025 - 21h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Prefeitura de Cuiabá publica nesta segunda-feira (27/01), editais de convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para Contratos Temporários de Prestação de Serviços por Tempo Determinado e Formação de Cadastro de Reserva Nº 12/2024/GS/SME, publicado na Gazeta Municipal Nº 937, de 27/08/2024, para atuarem em unidades educacionais da rede municipal, no ano letivo 2025. Estão sendo convocados aprovados nas funções de Pedagogo, Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), Técnico em Manutenção e Infraestrutura na função de Auxiliar de Serviços Gerais (TMIE – ASG), Técnico em Nutrição Escolar (TNE) e Professores de Arte, Educação Física e Pedagogo para Sala Multifuncional, para unidades educacionais localizadas em todas as Regionais e do campo. Saiba mais sobre as orientações e documentos necessários para a convocação no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Semana Pedagógica 2025 propõe discussão para melhora dos índices da aprendizagem

Primeira etapa da limpeza na ETA III é concluída com sucesso

Piloto luverdense de automobilismo conquista dois títulos em Interlagos