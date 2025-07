Prefeitura de Cuiabá dá início às cirurgias de castração e avança nas políticas de bem-estar animal

Momento MT |Do R7

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Diretoria de Bem-Estar Animal, realizou com sucesso, neste sábado (26), o 1º Mutirão de Castração de cães e gatos, nas dependências do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). A ação contemplou 39 dos 40 animais previstos, oferecendo cirurgias gratuitas, exames de sangue, avaliação clínica e acompanhamento pós-operatório, com o suporte técnico da equipe da UFMT.

