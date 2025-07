Prefeitura de Cuiabá debate criação da Invest Cuiabá na 57ª Expoagro

A Prefeitura de Cuiabá participa, na segunda-feira (14) e terça-feira (15), do Fórum do Setor Produtivo da 57ª Expoagro, onde serão debatidos o papel estratégico da capital no processo de agroindustrialização de Mato Grosso e a criação da Invest Cuiabá, uma agência voltada à atração de investimentos para o município. O evento contará com a presença do prefeito Abilio Brunini, do vice-governador Otaviano Pivetta, do ex-senador e presidente da Nova Rota, Cidinho Santos e de empresários do setor agroindustrial.

