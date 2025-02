Prefeitura de Cuiabá decreta Emergência na Saúde e lança ações contra explosão de casos de dengue e chikungunya O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, juntamente com a secretária municipal de Saúde de Cuiabá, Dr. Lúcia Helena Barboza Sampaio, assinou... Momento MT|Do R7 23/01/2025 - 17h28 (Atualizado em 23/01/2025 - 17h28 ) twitter

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, juntamente com a secretária municipal de Saúde de Cuiabá, Dr. Lúcia Helena Barboza Sampaio, assinou nesta quinta-feira (23) o decreto de estado de emergência na área da Saúde Pública no município de Cuiabá, em razão do risco de epidemia de arboviroses, e estabelece outras providências. A medida considerou o cenário epidemiológico atual, que aponta um aumento expressivo de casos notificados de dengue, chikungunya e outras arboviroses em âmbito municipal, conforme registrado pelo Sistema de Vigilância em Saúde.

