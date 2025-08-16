Logo R7.com
Prefeitura de Cuiabá doa 200 kg de ração para ong protetora de animais

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Bem-Estar Animal (BEA), realizou na sexta-feira (15) a entrega de 200 kg de ração para a Associação...

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Bem-Estar Animal (BEA), realizou na sexta-feira (15) a entrega de 200 kg de ração para a Associação Lunaar, sendo 100 kg destinados a filhotes e 100 kg a animais adultos. A Lunaar atende atualmente cerca de 170 cães e mais de 250 gatos vítimas de abandono e maus-tratos.

