Prefeitura de Cuiabá doa 200 kg de ração para ong protetora de animais

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Bem-Estar Animal (BEA), realizou na sexta-feira (15) a entrega de 200 kg de ração para a Associação Lunaar, sendo 100 kg destinados a filhotes e 100 kg a animais adultos. A Lunaar atende atualmente cerca de 170 cães e mais de 250 gatos vítimas de abandono e maus-tratos.

