Prefeitura de Cuiabá e TJMT promovem capacitação em autismo nesta sexta-feira

A Prefeitura de Cuiabá, em parceria com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), realizará nesta sexta-feira (4 de abril) o evento “TJMT Inclusivo – Capacitação e Conscientização em Autismo”. A ação pretende ampliar o conhecimento sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e promover a inclusão. O evento acontecerá das 8h às 17h30 no Cenarium Rural e contará com a participação dos Cuidadores de Alunos com Deficiência (CADs), além de estar aberto para mães atípicas interessadas.

