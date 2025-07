Prefeitura de Cuiabá e TRE-MT firmam parceria para cadastramento biométrico no Mercado do Porto O Mercado Antônio Moisés Nadaf, conhecido como Mercado do Porto, em Cuiabá, recebe, até a sexta-feira (11), das 8h às 13h, o veículo... Momento MT|Do R7 09/07/2025 - 18h37 (Atualizado em 09/07/2025 - 18h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Mercado Antônio Moisés Nadaf, conhecido como Mercado do Porto, em Cuiabá, recebe, até a sexta-feira (11), das 8h às 13h, o veículo da Justiça Eleitoral Móvel (JEM) para o cadastramento biométrico de eleitores na capital. A Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, responsável pela gestão do Mercado do Porto, autorizou a parada do ônibus no estacionamento do mercado, logo na entrada, para a campanha “Biometria 100%”, coordenada pela Corregedoria Regional Eleitoral (CRE). Conforme o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Fernando Medeiros, o Mercado do Porto foi escolhido devido à grande quantidade de visitantes na região. Segundo ele, 9,4% da população que vive no bairro Porto ainda não realizou o cadastramento biométrico. Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode impactar a sua participação nas eleições, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF apreende 10 kg de cocaína no Aeroporto de Fortaleza

Prefeitura inicia pavimentação da Rua Maria Amorim de Arruda, no Capão do Pequi

Ação integrada da PM e PRF apreende 30 quilos de entorpecentes em Pedra Preta