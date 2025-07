Prefeitura de Cuiabá e UFMT fazem mutirão de castração animal

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Bem-Estar Animal (BEA), vai realizar um mutirão para castração de 40 animais em parceria com o Hospital Veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso (Hovet), no dia 26 deste mês. As tratativas foram definidas esta semana, durante alinhamento de ações no Hovet. Serão beneficiados animais que estão sob tutela das ONGs que realizam acolhimento de animais em Cuiabá. Trata-se de um projeto-piloto para, posteriormente, abrir vagas para toda a população.

