Prefeitura de Cuiabá empossa seis novos procuradores municipais

A Prefeitura de Cuiabá empossou, nesta quarta-feira (11), seis novos procuradores municipais, todos aprovados no último concurso público realizado em 2024 e devidamente homologado pela atual gestão. A solenidade foi realizada no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e contou com a presença do prefeito Abilio Brunini, da primeira-dama Samantha Iris, de secretários municipais e de autoridades estaduais.

