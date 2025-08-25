Logo R7.com
Prefeitura de Cuiabá encerra audiências públicas do Plano Plurianual

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Prefeitura de Cuiabá concluiu nesta segunda-feira (25) o ciclo de audiências públicas para discussão do Plano Plurianual (PPA). Até o dia 31 deste mês, o texto final será encaminhado à Câmara Municipal de Cuiabá para apreciação.

