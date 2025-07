Prefeitura de Cuiabá faz grande operação de limpeza e iluminação no Morro da Luz

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), deu início nesta segunda-feira (7) a uma força-tarefa de limpeza no Morro da Luz, no centro da capital. Somente no primeiro dia de atuação, foram retiradas cerca de dez toneladas de lixo do local.

