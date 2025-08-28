Prefeitura de Cuiabá faz recapeamento no Residencial Tropical Ville A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, iniciou nesta quinta-feira (28) os trabalhos de...

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, iniciou nesta quinta-feira (28) os trabalhos de recapeamento no Residencial Tropical Ville. A ação contempla todas as ruas do bairro, com a aplicação de nova camada asfáltica em trechos mais deteriorados e execução da operação tapa-buraco em pontos específicos com afundamento do pavimento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante ação na cidade!

Leia Mais em Momento MT: