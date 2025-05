Prefeitura de Cuiabá fortalece parceria com Iphan na restauração de imóveis históricos A Prefeitura de Cuiabá reafirma seu compromisso com a preservação do patrimônio cultural ao fortalecer a parceria com o Instituto do...

Momento MT|Do R7 04/05/2025 - 16h59 (Atualizado em 04/05/2025 - 16h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share