Prefeitura de Cuiabá inicia alteração em números de telefones

A Prefeitura de Cuiabá informa que, nas próximas 48 horas, o contato via número de telefone fixo com as secretarias municipais poderá apresentar instabilidade. Isso porque será implantado um novo sistema de telefonia, conforme previsto em contrato com a operadora Oi. Por isso, todos os números de contato telefônico serão alterados, exceto o da Secretaria Municipal de Saúde.

