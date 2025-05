Prefeitura de Cuiabá inicia organização do comércio ambulante na região central

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Sorp), deu início nesta segunda-feira (5) à organização do comércio ambulante na região central, com a notificação de cerca de 120 comerciantes. A ação faz parte do Programa “Ambulantes em Ordem” e visa garantir o cumprimento das normas urbanísticas e a reorganização das atividades comerciais informais em espaços públicos, conforme recomendação do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT).

