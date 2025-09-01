Prefeitura de Cuiabá intensifica campanha permanente contra queimadas
A Prefeitura de Cuiabá está ampliando o alcance da campanha inédita de combate às queimadas urbanas, lançada recentemente. A iniciativa...
A Prefeitura de Cuiabá está ampliando o alcance da campanha inédita de combate às queimadas urbanas, lançada recentemente. A iniciativa, que agora passa a vigorar durante todo o ano, está sendo veiculada de forma massiva em diversos meios de comunicação, incluindo rádios, emissoras de TV, jornais impressos e, principalmente, redes sociais como YouTube e Instagram, visando garantir amplo engajamento da população. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante campanha! Leia Mais em Momento MT:
A Prefeitura de Cuiabá está ampliando o alcance da campanha inédita de combate às queimadas urbanas, lançada recentemente. A iniciativa, que agora passa a vigorar durante todo o ano, está sendo veiculada de forma massiva em diversos meios de comunicação, incluindo rádios, emissoras de TV, jornais impressos e, principalmente, redes sociais como YouTube e Instagram, visando garantir amplo engajamento da população.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante campanha!
Leia Mais em Momento MT: