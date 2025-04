Prefeitura de Cuiabá intensifica mutirões contra dengue em áreas críticas

A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS), em parceria com diversos órgãos municipais, está realizando mutirões emergenciais de combate ao Aedes aegypti durante todo o mês de abril, em resposta ao risco de epidemia de arboviroses, como dengue, chikungunya e zika. A ação ocorrerá em bairros críticos com alta infestação do mosquito transmissor, casos suspeitos das doenças e condições ambientais que favorecem a proliferação do vetor.

