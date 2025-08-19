Prefeitura de Cuiabá intensifica operação tapa-buraco em oito bairros simultaneamente
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, intensificou nesta segunda-feira (18) a operação tapa-buraco, atendendo simultaneamente oito bairros da capital. A ação tem como prioridade vias com grande fluxo de veículos, próximas a unidades de saúde, escolas e corredores que funcionam como rotas alternativas às principais avenidas.
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, intensificou nesta segunda-feira (18) a operação tapa-buraco, atendendo simultaneamente oito bairros da capital. A ação tem como prioridade vias com grande fluxo de veículos, próximas a unidades de saúde, escolas e corredores que funcionam como rotas alternativas às principais avenidas.Para mais detalhes sobre essa importante ação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
