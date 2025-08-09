Prefeitura de Cuiabá lamenta falecimento do médico Paulo Eduardo Assi O prefeito Abilio Brunini, a vice-prefeita coronel Vânia Rosa e a primeira-dama Samantha Íris expressam, com profundo pesar, o falecimento...

O prefeito Abilio Brunini, a vice-prefeita coronel Vânia Rosa e a primeira-dama Samantha Íris expressam, com profundo pesar, o falecimento do médico Paulo Eduardo Assi, ocorrido na sexta-feira (8), aos 70 anos, em Cuiabá. Dr. Paulo Eduardo dedicou sua vida ao cuidado com a saúde e ao bem-estar da comunidade, deixando um legado de profissionalismo, ética e humanidade que marcou todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e trabalhar ao seu lado.

Leia Mais em Momento MT: