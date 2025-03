Prefeitura de Cuiabá lamenta o falecimento da servidora Terezinha Andrade O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, a primeira-dama, Samantha Iris, e a vice-prefeita e secretária de Assistência Social, Vânia Rosa... Momento MT|Do R7 04/03/2025 - 22h05 (Atualizado em 04/03/2025 - 22h05 ) twitter

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, a primeira-dama, Samantha Iris, e a vice-prefeita e secretária de Assistência Social, Vânia Rosa, manifestam profundo pesar pelo falecimento da servidora Terezinha Andrade, ocorrido nesta terça-feira (4). Terezinha dedicou 34 anos ao serviço público na área da Assistência Social, atuando com comprometimento e carinho no atendimento à população. Atualmente, exercia suas funções na recepção do Centro de Convivência de Idosos (CCI) Aidee Pereira. "O falecimento da Terezinha é uma grande perda para todos nós. Seu trabalho sempre foi marcado pela dedicação e pelo cuidado com aqueles que mais precisavam. Em nome de toda a gestão, expresso nossos sentimentos e solidariedade aos familiares e amigos neste momento difícil", declarou o prefeito Abilio Brunini. A Prefeitura de Cuiabá reconhece e agradece sua valiosa contribuição ao município e deseja força a todos que tiveram o privilégio de conhecê-la.

