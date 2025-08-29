Prefeitura de Cuiabá lança o projeto Padrão Legal beneficiando as 40 feiras livres A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho, entrega oficialmente nesta sexta-feira (29), às...

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho, entrega oficialmente nesta sexta-feira (29), às 17h, um modelo único de padrões de energia para feiras livres. O evento acontecerá na feira do CPA 3, a primeira a ser beneficiada. Executado em parceria com a Energisa, o projeto denominado Padrão Legal tem como objetivo garantir mais segurança, organização e conforto aos feirantes e consumidores. A ação será estendida progressivamente a todas as demais feiras livres, atualmente 40, existentes em diversos bairros da capital.

