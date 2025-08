Prefeitura de Cuiabá lança Proerd na educação municipal

A Prefeitura de Cuiabá lança, nesta segunda-feira (4), às 7h30, o Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB), Marechal Cândido da Silva Rondon, localizada na Rua Piratininga, nº 120, bairro Alvorada. O evento vai contar com a participação do prefeito Abilio Brunini e do secretário municipal de Educação, Amauri Monge. A família, a escola e a Polícia Militar são consideradas parceiras da Prefeitura de Cuiabá para consolidação das bases do Proerd.

