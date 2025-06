Prefeitura de Cuiabá lança Web Denúncias para registro e acompanhamento

Momento MT |Do R7

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Sorp), lançou o sistema Web Denúncias pelo https://sorp.cuiaba.mt.gov.br/ para demandas que requerem fiscalização do poder público municipal.

