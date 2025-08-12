Prefeitura de Cuiabá leva atendimentos de saúde a pessoas em situação de rua A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Cuiabá, por meio da Atenção Primária, desenvolve o Serviço Consultório na Rua, uma estratégia...

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Cuiabá, por meio da Atenção Primária, desenvolve o Serviço Consultório na Rua, uma estratégia do Sistema Único de Saúde (SUS) voltada para oferecer atendimento humanizado e integral às pessoas em situação de rua. A iniciativa tem transformado realidades, levando cuidados de saúde e inclusão social a quem, muitas vezes, não consegue acessar os serviços básicos. De janeiro a junho deste ano, a equipe multiprofissional já realizou 2.068 atendimentos.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela está mudando vidas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

