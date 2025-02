Prefeitura de Cuiabá leva conhecimento para novos apicultores da Comunidade São Jerônimo A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, apresentou técnicas... Momento MT|Do R7 02/02/2025 - 13h26 (Atualizado em 02/02/2025 - 13h26 ) twitter

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, apresentou técnicas de manejo para futuros apicultores e empreendedores na produção de mel, na última quinta-feira (30). Dentre as ações apresentadas, é citado o período limitado de néctar para alimentação das abelhas. Para não perdê-las, é fornecido um alimento artificial, preparado de caseira. A técnica já é conhecida e aplicada pelos cerca de 40 apicultores que compõem a Cooperativa Cuiabana de Apicultores (Coopabel) e foi demonstrada para futuros empreendedores na criação de abelhas da Comunidade São Jerônimo, zona rural de Cuiabá. O trabalho conduzido pela prefeitura aconteceu na propriedade da produtora de mel Lívia Terezinha de Andrade Souza e contou com a presença de vários interessados da região. Na oportunidade, também foi entregue o kit de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para a anfitriã da propriedade. Saiba mais sobre essa iniciativa e como a apicultura pode transformar a vida no campo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Inspetor da GMVG conquista bronze no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu

