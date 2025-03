Prefeitura de Cuiabá não realizou aditivo no contrato dos radares

Momento MT |Do R7

A Prefeitura de Cuiabá esclarece que não houve qualquer aditivo financeiro no contrato nº 285/2020, referente à gestão dos radares eletrônicos do município, ao contrário do que foi informado em reportagem publicada recentemente.

