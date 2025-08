Prefeitura de Cuiabá oferece aulas gratuitas de defesa pessoal para mulheres Com o slogan “Lutadoras – Fortalecendo a Mulher Cuiabana”, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, em parceria... Momento MT|Do R7 02/08/2025 - 10h57 (Atualizado em 02/08/2025 - 10h57 ) twitter

Com o slogan "Lutadoras – Fortalecendo a Mulher Cuiabana", a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, em parceria com o Núcleo de Apoio à Primeira-dama, abre inscrições para aulas gratuitas de defesa pessoal voltadas exclusivamente ao público feminino. As vagas para o curso, que reúne técnicas de autodefesa, fortalecimento físico e emocional, são destinadas a 80 mulheres. As participantes serão divididas em duas turmas, com 40 alunas cada. As aulas acontecerão às segundas e quartas-feiras, das 17h às 18h, na 21ª Companhia Independente da Polícia Militar; e às terças e quintas-feiras, das 16h às 17h, na sede da Secretaria da Mulher.

