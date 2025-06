Prefeitura de Cuiabá oferece curso gratuito de inglês para servidores municipais Servidores da Prefeitura de Cuiabá terão a oportunidade de cursar inglês gratuitamente pelo prazo de 30 dias. As inscrições poderão... Momento MT|Do R7 16/06/2025 - 11h36 (Atualizado em 16/06/2025 - 11h36 ) twitter

Servidores da Prefeitura de Cuiabá terão a oportunidade de cursar inglês gratuitamente pelo prazo de 30 dias. As inscrições poderão ser feitas no período de 16 a 27 de junho pelo site eventos.cuiaba.mt.gov.br. O curso de inglês ocorrerá numa parceria da Prefeitura de Cuiabá com o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial). Os interessados deverão participar das aulas duas vezes por semana no período das 8h às 11h. A segunda etapa de inscrição ocorrerá no período de 1º a 4 de julho. A secretária adjunta de formação do servidor, Evanilda Solange Dias, avalia que se trata de uma ótima oportunidade aos servidores públicos. “Aprender é sempre necessário. E o conhecimento da língua inglesa é muito importante, ainda mais em um período que se utiliza tantas ferramentas tecnológicas para desenvolvimento das atividades profissionais”, afirma. Saiba mais sobre essa oportunidade acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Encerramento da Etapa Municipal do Projeto “MPT NA ESCOLA” aconteceu no auditório da Câmara Municipal em Diamantino

