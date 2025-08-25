Prefeitura de Cuiabá paga aposentados, pensionistas e movimenta R$ 27,4 milhões
A Prefeitura de Cuiabá efetua nesta segunda-feira (25) o pagamento de R$ 27,4 milhões que favorecem aposentados e pensionistas. No total, 5.300 receberão os pagamentos, realizados dentro do cronograma traçado pela Prefeitura de Cuiabá.
