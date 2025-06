Prefeitura de Cuiabá paga salário e movimenta R$ 81 milhões Os servidores da Prefeitura de Cuiabá estão com os salários em conta nesta segunda-feira (30). A folha salarial corresponde ao valor... Momento MT|Do R7 30/06/2025 - 11h37 (Atualizado em 30/06/2025 - 11h37 ) twitter

Os servidores da Prefeitura de Cuiabá estão com os salários em conta nesta segunda-feira (30). A folha salarial corresponde ao valor total de R$ 81,080 milhões. Os pagamentos começaram a ser compensados pelo Banco do Brasil na sexta-feira (27) após o envio dos arquivos pela Secretaria Municipal de Economia. E servidores públicos que optaram pela portabilidade terão o salário compensado até às 23h59 de hoje. Isso porque não há expediente bancário aos finais de semana. Também foi autorizado o pagamento do prêmio-saúde, destinado exclusivamente aos servidores da saúde pública, no valor de R$ 5,993 milhões. Também foram quitadas as verbas indenizatórias, adicional de insalubridade, férias e horas extras. “A nossa gestão trata o servidor público com prioridade, porque sabemos que todos são essenciais para a prestação de bons serviços públicos à sociedade”, destaca o prefeito Abilio Brunini. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: Feira Cultura, Sabor e Arte ocorre hoje na Secretária Municipal de Cultura

