Momento MT |Do R7

Prefeitura de Cuiabá pauta melhorias em reunião com Indústrias da Construção A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano realizou, na semana passada, mais uma reunião com o Sindicato das...

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano realizou, na semana passada, mais uma reunião com o Sindicato das Indústrias da Construção do Estado de Mato Grosso (Sinduscon-MT), visando ao estreitamento das relações institucionais. Desde o início da gestão, este é o quarto encontro com o setor da construção civil, para promover a troca de ideias, sugestões e apontamentos para alinhar decisões e melhorar os serviços prestados pelo município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Momento MT: