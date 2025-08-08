Prefeitura de Cuiabá pavimenta ruas do bairro Jardim Presidente I
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, avança na execução das obras de pavimentação asfáltica no bairro Jardim Presidente I. Os trabalhos, que começaram na segunda quinzena de julho, já estão na fase de finalização e contemplam cinco importantes vias da região.
