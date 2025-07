Prefeitura de Cuiabá promove 1º Mutirão do CadÚnico da Regional Sul neste sábado A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realiza no próximo sábado, dia 26 de julho de 2025,...

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realiza no próximo sábado, dia 26 de julho de 2025, o 1º Mutirão do CadÚnico da Regional Sul: Assistência Social em Ação. A ação acontece no CRAS Getúlio Vargas, localizado no Complexo da Policlínica do Coxipó, das 8h às 16h.

Não perca a oportunidade de garantir acesso a serviços essenciais! Consulte no nosso parceiro Momento MT para a matéria completa.

Leia Mais em Momento MT: