Prefeitura de Cuiabá promove 3ª rodada de vacinação contra gripe em shoppings
20/06/2025 - 17h37

A Prefeitura de Cuiabá, por meio do Núcleo da Primeira-Dama Samantha Iris, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), dá continuidade neste sábado (21) à campanha de vacinação contra a Influenza nos três principais shoppings da capital: Shopping Estação, Pantanal Shopping e Três Américas. O serviço estará disponível das 10h às 19h e segue a programação iniciada na semana passada, com novas ações também previstas para os dias 21 e 28. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre a vacinação! Leia Mais em Momento MT: Prefeitura de Rondonópolis lamenta falecimento de Arcibaldo Polizel

