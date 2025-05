Prefeitura de Cuiabá promove ação inédita de orientação no Mercado do Porto A Prefeitura de Cuiabá realizou uma ação conjunta envolvendo as Secretarias de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Trabalho...

A Prefeitura de Cuiabá realizou uma ação conjunta envolvendo as Secretarias de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Trabalho, e Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, com o objetivo de orientar produtores e comerciantes do Mercado do Porto sobre boas práticas de manipulação de alimentos e certificações obrigatórias.

