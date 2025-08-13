Prefeitura de Cuiabá promove palestra sobre liderança e inteligência emocional
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, realiza nesta sexta-feira (15), às 15h, uma palestra gratuita sobre liderança e inteligência emocional voltada para mulheres. O ciclo de palestras integra a campanha “Agosto Lilás”, dedicada à conscientização e ao combate à violência contra a mulher.Não perca a oportunidade de se empoderar e aprimorar suas habilidades emocionais! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
