Prefeitura de Cuiabá promove palestra sobre liderança e inteligência emocional

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, realiza nesta sexta-feira (15), às 15h, uma palestra gratuita sobre liderança e inteligência emocional voltada para mulheres. O ciclo de palestras integra a campanha “Agosto Lilás”, dedicada à conscientização e ao combate à violência contra a mulher.

