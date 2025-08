Prefeitura de Cuiabá promoverá aulas de ritmos e ações de bem-estar para servidores

Momento MT |Do R7

A Prefeitura de Cuiabá, por meio do Setor de Saúde e Segurança no Trabalho, vinculado à Secretaria Adjunta de Gestão, está planejando uma série de iniciativas para valorizar e cuidar da saúde do servidor público municipal. A partir de terça-feira (5), às 18h10, os servidores terão a oportunidade de participar de aulas de ritmos e ginástica, que visa estimular a prática de atividades físicas.

