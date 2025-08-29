Prefeitura de Cuiabá quita salários, prêmio saúde e movimenta R$ 84 milhões O salário dos servidores públicos da Prefeitura de Cuiabá já está disponível nas contas bancárias desde a tarde desta sexta (1°). Aqueles...

O salário dos servidores públicos da Prefeitura de Cuiabá já está disponível nas contas bancárias desde a tarde desta sexta (1°). Aqueles que optaram pela portabilidade salarial, ou seja, receber o salário numa conta diversa à do Banco do Brasil, terão seus vencimentos disponíveis com o devido tempo do procedimento bancário. A folha líquida do mês de agosto corresponde a R$ 84 milhões. A Secretaria Municipal de Economia também autorizou o pagamento do prêmio-saúde, destinado exclusivamente aos servidores da saúde pública, no valor de R$ 5,909 milhões. Também foram quitadas as verbas indenizatórias, adicional de insalubridade, férias e horas extras. “A nossa gestão trata o servidor público com prioridade. Todos são essenciais para a prestação de bons serviços públicos à sociedade”, destaca o prefeito Abilio Brunini.

