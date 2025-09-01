Prefeitura de Cuiabá realiza 47 atendimentos em espaços esportivos no mês de julho A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, realizou no mês de julho 47 atendimentos em espaços esportivos...

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, realizou no mês de julho 47 atendimentos em espaços esportivos distribuídos por todas as regiões da capital. A ação contou com o apoio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) e da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, garantindo a manutenção e revitalização de miniestádios, campos, praças esportivas e ginásios.

