Prefeitura de Cuiabá realiza entrega de uniformes aos estudantes

A Prefeitura de Cuiabá recebeu novos carregamentos de uniformes e já está procedendo com a entrega aos estudantes matriculados na rede pública de ensino. O recebimento ocorreu na sexta-feira (16) e na quarta-feira (21). Os uniformes, já entregues pela Secretaria Municipal de Educação, são formados por camisa, short, tênis e short-saia. A entrega de 100% ocorrerá até o final deste mês, conforme previsão da fornecedora. No total, serão favorecidos 62.084 estudantes. Destes, são 35.385 do ensino fundamental, 24.175 da educação infantil e 2.524 na rede filantrópica. O secretário de Educação, Amauri Monge, destaca a importância da iniciativa para a valorização e inclusão dos alunos. “A gestão tem o compromisso de auxiliar todas as crianças da rede pública de ensino oportunizando o acesso às escolas que deverão ser ambientes saudáveis de aprendizagem”, disse. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades! Leia Mais em Momento MT: União Européia rotula Brasil como país de “risco padrão” e ignora leis brasileiras

